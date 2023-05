- FREYR Battery: Jetzt investieren!

Freyr Battery hat am vergangenen Freitag eine starke Abschluss-Performance mit einem Anstieg von +1,3% hingelegt. Jetzt steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die Performance in den kommenden Tagen zu halten. Die Investoren hoffen auf einen möglichen Ausbruch an den Märkten.

Das Unternehmen gab Mitte April bekannt, dass es bei den geplanten Gigafabriken mit Siemens zusammenarbeiten wird und seitdem sind keine weiteren Neuigkeiten veröffentlicht worden. Nun ändert sich das Bild jedoch wieder: Heute findet die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen statt und Analysten werden ihre Kommentare abgeben.

Technisch gesehen befindet sich die Aktie immer noch im Abwärtstrend, aber zumindest scheint sie aktuell etwas besser dazustehen als noch vor einigen Monaten. Eine Bestätigung dieser Entwicklung erhofft man sich nun durch...