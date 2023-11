FREYR Battery: Jetzt aber!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery enttäuschte ein weiteres Mal. An den Börsen gab der Wert am Dienstag neue -3,5 % nach. Dieser Schlag könnte für FREYR Battery nun weitere Probleme nach sich ziehen. Denn das Unternehmen hat damit wieder die Marke von 1,50 Euro touchiert. Diese Marke wird in den kommenden Tagen getestet und kann Auskunft darüber geben, in welche Richtung sich die Aktie – wahrscheinlich – kurzfristig bewegen wird. Der Titel hatte noch am Montag die Woche mit dem Gewinn von 6,6 % sehr stark begonnen. Die Erholung bleibt aber erneut stecken.

FREYR: Das erwarten die Börsen offenbar

Die Börsen erwarten aktuell offenbar keinen Durchmarsch mehr. Dabei ist die Aktie vor einigen Tagen abgestürzt, nachdem der Konzern seine Quartalszahlen bekannt gegeben hatte. Die sind ungefähr im Rahmen dessen ausgefallen, was die Börsen erwarten durften...