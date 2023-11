FREYR Battery: Immerhin wieder ein kleines Zeichen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery drohte am Dienstag aus allen Wolken zu fallen. Nach dem Abschlag von fast -9 % am Montag ging es am Dienstag erneut abwärts. Der Titel verlor mit -6,2 % sicherlich mehr als erwartet. Dabei war der Handel deutlich intensiver als etwa am Donnerstag oder Freitag der vergangenen Woche. Unter dem Strich also ist die Aktie derzeit in einen Verkaufsdruck geraten. Am Mittwoch nun ging es in den ersten [...] Hier weiterlesen