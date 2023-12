FREYR Battery: Hoch-Risiko – oder eine enorme Chance?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Just kurz vor Weihnachten zeigte sich die Aktie von FREYR Battery wieder von der spendablen Seite. Der Wert gewann am Donnerstag gut 5,6 % und macht sich auf den Weg, gegen alle vergleichsweise negativen Erwartungen noch einmal nach oben durchzustarten. Oder? Zumindest gibt es mehrere Beiträge im Netz bzw. auch in Fachredaktionen, die von einem hohen Erholungspotenzial sprechen. Zudem sind auch Analysten den Meldungen und Zusammenfassungen über Marketscreener nach der Meinung, [...] Hier weiterlesen