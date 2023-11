FREYR Battery: Fatal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery steht nach der vergangenen Woche mit dem Rücken zur Wand. Das Energie-Unternehmen hat mit dem Minus von -27,9 % am Freitag Geschichte geschrieben. Schon am Donnerstag war es um -36,6 % abwärts gegangen. Mit anderen Worten: Es sieht unglaublich schlecht aus für die Aktie. Die Notierungen sind vor allem deshalb weiter gesunken, weil der Konzern am Donnerstag seine Zahlen zum 3. Quartal präsentiert hatte. Diese Zahlen haben für Alarmstimmung gesorgt.

FREYR: Das sieht fatal aus

Problematisch wird sein, dass die Kurse der Aktie so massiv gesunken sind, obwohl die Zahlen gar nicht so fatal waren, wie dies auf den ersten Blick wirkt. Denn FREYR Battery war schon vorab ohnehin als schwach bezeichnet worden. Die Umsätze im laufenden Jahr werden den Schätzungen nach aktuell auf ca. 3,5 Millionen Dollar kommen. Noch vor...