FREYR Battery: Es geht doch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery startete an den Börsen am Mittwoch recht ordentlich durch. Das Papier konnte einen Gewinn von 7 % verbuchen. “Es geht doch”, so der Ausruf eines Beobachters. Die Aktie ist allerdings auf der anderen Seite auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen. Mit einer Marktkapitalisierung von 226 Millionen Euro ist es recht einfach, die Kursbewegungen mit kleinem Kapitaleinsatz zu initiieren. Denn: Eine neue, große Nachricht liegt für das Unternehmen noch immer nicht vor. Die Bewegung von 7 % ist damit recht beliebig.

FREYR: Ist das alles nur ein Theater?

Erinnern wir uns zurück: Vor einigen Tagen hatte FREYR Battery seine Quartalszahlen gemeldet. Die waren nicht gut im klassischen Sinn. Allerdings sind die Umsatzzahlen oder auch die zu erwartenden Verlustzahlen nicht sehr unterscheidbar von dem, was die Börsen ohnehin...