FREYR Battery: Es fehlen noch gut 10 %!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery bleibt auf dem Weg nach oben derzeit relativ schwach. Die Notierungen haben dabei am Markt zwar am Freitag noch Kurse von über 1,70 Euro halten können, sie sind jedoch zu schwach, um sich dauerhaft aufwärts zu bewegen. Wirtschaftlich neue, gehaltvolle Nachrichten suchen Analysten und Investoren vergeblich. Deshalb wird – so die Deutung – eher getradet. Der Titel hat dabei innerhalb von vier Wochen immerhin ein Plus von 13,2 % geschafft.