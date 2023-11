FREYR Battery: Erstaunlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat am Montag eine gute Nachricht an den Aktienmärkten geschafft. Es ging um 0,3 % in den ersten Handelsminuten aufwärts. Die Notierungen sind in einer Woche um fast 3 % gewachsen. Der Titel ist damit aus Sicht der Börsen zumindest endlich etwas stabiler geworden. Mehr gute Nachrichten allerdings sind für den Titel noch nicht zu verkünden. Die Quartalszahlen und vor allem die Reaktion der Börsen darauf stehen noch immer im Vordergrund. Fraglich bleibt, wie die Notierungen nach Meinung von Analysten immer noch einen Anstieg von über 270 % schaffen sollen.

FREYR Battery: Mehr als 270 %?

Die Aktie ist nach Meinung der Analysten offenbar deutlich mehr wert als das, was die Börsen vor allem nach den Quartalszahlen aus dem Zahlenmaterial gemacht haben. Die Zahlen zeigen wenig anderes als in den vergangenen Monaten...