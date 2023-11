FREYR Battery: Dieses Datum ist wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery wird schon bald seine Daten und Zahlen bekanntgeben. Am Mittwoch ging es für den Titel indes minimal bergab, jedenfalls in den ersten Handelsstunden. Dabei hatte FREYR Battery zuvor schon Kursgewinne erzeugt. Die Kurse waren in den vergangenen fünf Handelstagen um mehr als 7 % aufwärts geschoben worden. Dies wiederum hilft noch nicht: FREYR Battery befindet sich auch an den Aktienmärkten in einer kritischen Situation.

FREYR: Helfen die Quartalszahlen?

Die derzeit große Frage an den Märkten: Wird FREYR Battery sich mit seinen Quartalszahlen aus der Misere befreien können? Am 13.11. wird FREYR Battery seine Quartalszahlen bekannt geben. Diese sind wahrscheinlich recht ernüchternd. Denn seit Tagen gibt es keine neuen Zahlen, die auf einen anderen Fortgang schließen lassen könnten.

Damit bleibt die Jahresprognose...