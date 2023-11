FREYR Battery: Da hält nichts!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery stemmte sich in den vergangenen Tagen vehement, letztlich aber recht vergeblich gegen ein neuerliches Abgleiten in einen Abwärtsmodus – auf ohnehin schon sehr niedrigem Niveau. Am Freitag gab der Kurs um -4,2 % nach. Damit hat sich das Wochenergebnis noch immer auf einen positiven Wert von fast 5 % stellen lassen, es mündet demnach nicht in eine Katastrophe. Stark sind die Entwicklungen jedoch aktuell nicht. FREYR Battery steht letztlich vor einer weiteren Implosion am Markt.

FREYR Battery: Wenn nichts geschieht…

Dabei hat die Aktie schon mehr als 80 % im laufenden Jahr verloren. Wenn nichts geschieht, dann sehen die Börsen wahrscheinlich wenig Anlass, um sich hier noch einen Trendwechsel zu erlauben. Denn schon jetzt ist die Marktkapitalisierung von nur noch 224 Millionen Dollar am Ende erschütternd gering....