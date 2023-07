FREYR Battery: Beeindruckendes Kursziel!

In den letzten Tagen hat FREYR Battery an den Finanzmärkten für viel Aufsehen gesorgt. Mit einem Anstieg von über 22 % in nur fünf Tagen und einer zusätzlichen Steigerung von gut 1% in den ersten Handelsminuten am Donnerstag, zeigt sich die dynamische Leistung des Unternehmens. Beobachter führen dies teilweise auf eine Upgrades der Analysten bei Morgan Stanley zurück.

FREYR Battery: Ein Kauf zu erwägen?

Nach Ansicht der US-amerikanischen Analysten wurde FREYR Battery vor etwa einer Woche von “gleichgewichtig” auf “übergewichtet” hochgestuft. Sie setzen ein beeindruckendes Kursziel von 13 Dollar fest, was einen erheblichen Zuwachs gegenüber dem aktuellen Stand darstellen würde.

Das Handelsvolumen konnte FREYR Battery nach dieser Empfehlung fast verfünffachen – ein Zeichen dafür, dass das Interesse besonders groß ist.

