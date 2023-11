FREYR Battery: Aus?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery steht vor dem Aus der jüngsten Erholung. Am Dienstag verlor der Titel erneut gleich -3,3 %. Dies sind Verluste, die sich diese Aktie an sich nicht leisten kann. Damit ging es rein stimmungstechnisch – ohne irgendwelche neuen Informationen, die von Belang wären (ein Austausch in der Führung, der aber noch gar nicht bewertet werden kann) – bergab. In einer Woche verlor der Titel über -10 %. In vier Wochen ging es nun 56 % bergab. Die schlechten Zahlen wirken nach.

Der tiefste Kurs für FREYR

Je nachdem, wie sich die Situation bis zum Ende des Tages noch entwickelt, wird FREYR Battery eventuell den tiefsten Kurs aller Zeiten erleben. Das wäre ein Niedergang, der nach den Quartalszahlen befürchten lässt, dass es einen zweiten negativen – hier Stimmungs- – Impuls gibt. FREYR Battery ist auch auf Basis solcher...