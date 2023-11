FREYR Battery: Am Ende furchtbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Moment bei und für FREYR Battery: Die Aktie war zum Schluss des Handels in der vergangenen Woche – also am Freitag – in einer grottigen Verfassung. Der Kurs ist nach dem gewaltigen Minus von mehr als -27 % direkt auf dem Weg dazu, in die Hölle der Penny Stocks zu fahren. Es fehlen noch 30 Cent. Ein Vorgang, der vorher lange Zeit undenkbar schien. Die Aktie ist im freien Fall, wie Analysten gleichfalls wissen lassen.

Der freie Fall: FREYR

FREYR hat dabei mit dem Minus ein Zeichen gesetzt. Die Börse hält sich nicht mehr an das, was wochenlang hier Usus war. Der Titel war zwar unter Druck geraten, war auch stets auf der Abschussgeraden, aber niemals in diesem Tempo. Nun geht es deshalb voran, weil FREYR zuvor die Quartalszahlen bekannt gegeben hatte. Die waren am Donnerstag nach Meinung der Börsen offenbar...