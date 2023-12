FREYR Battery Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Freyr Battery-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Analystenbewertung erhalten, die besagt, dass sie insgesamt mit "Gut" eingestuft wird. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen wurden keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 591,49 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Freyr Battery-Aktie somit eine Empfehlung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Freyr Battery-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Freyr Battery-Aktie von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse eine eher positive Bewertung.