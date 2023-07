FREYR Battery-Aktie: Ein starkes Lebenszeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "FREYR Battery":

Nachdem die FREYR Battery-Aktie (WKN: A3CT9J) seit Jahresbeginn mehr oder weniger in einem Abwärtstrend gefangen war, machte der Titel des norwegischen Batterie-Startups in den letzten Tagen mit einer kleinen Kursrallye auf sich aufmerksam. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die FREYR Battery-Aktie um über +30% zu. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursaufschwung?