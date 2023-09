FREYR Battery-Aktie: Das ist ein grotesker Tiefschlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktien von FREYR Battery sind am Dienstag in einer schlechten Verfassung. Die Notierungen sind um weitere -4,8 % nach unten gerutscht – in den ersten Handelsstunden. Damit setzt sich fort, was ohnehin schon in der Luft lag: Die Aktie ist ausgesprochen schwach. Der Titel hat aus Sicht von Kursanalysten nun den tiefsten Punkt überhaupt avisiert und wird mit dem Rutsch auf weniger als 5 Euro nun in einen ganz neuen Bereich überführt. Die Aktie selbst hat derzeit außerhalb des Trading- und Spekulationsbereiches kaum andere Chancen. Der Titel wird allenfalls von Analysten derzeit noch hoch geschätzt – die sich sicherlich auch auf die Wachstumschancen beziehen.