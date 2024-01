FREYR Battery-Aktie: Das ist ein Wort!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Kaum Bewegung verzeichnete am Montag die Aktie von FREYR Battery in den ersten Morgenstunden. Die Notierungen gaben um -0,7 % nach. Das ist aus der Sicht von Analysten keine Bewegung, die eine neue Trendrichtung einläuten würde. Dennoch: Die Aktie hinterlässt weiterhin ein vollkommen differenziertes Meinungsbild. Dazu trägt bei, dass FREYR Battery keine wesentlichen Informationen an den Markt herausgibt – und vielleicht auch gar nicht hat. Am 26 Februar wird [...] Hier weiterlesen