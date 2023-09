FREYR Battery-Aktie: Das ist ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat in der vergangenen Woche einen Abschlag von mehr als -10,5 % hinnehmen müssen. Darüber täuscht auch der Gewinn vom Freitag nicht hinweg. Die Aktie war am Freitag um mehr als 2,4 % aufwärts geklettert. Dennoch sind die Notierungen aus der Sicht von Analysten immer noch oder jetzt verstärkt auf dem Weg nach unten. Es gibt allerdings auch Analysten, die deutlich stärker von der Aktie angetan sind.

FREYR Battery: Jetzt wird es eng

FREYR Battery ist in den vergangenen Tagen massiv nach unten gerutscht. Die Notierungen haben allerdings auch keine inhaltliche Unterstützung durch den Konzern selbst erfahren. Es gibt kaum Nachrichten, die dem Unternehmen an den Aktienmärkten noch helfen könnten. Die nächsten Zahlen für das Unternehmen werden erst am 13. November bekannt gegeben. Dies sind die Zahlen zum nun...