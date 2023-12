FREYR Battery Aktie: Das ist die Höhe!

Die Analysten bewerten die Aktie von Freyr Battery als "Gut" und erwarten ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von 591,49 Prozent entspricht. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Meinung abgegeben haben, bewerteten 1 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates veröffentlicht wurden, bleiben die langfristigen Aussichten positiv.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was sich auch in den Kommentaren und Beiträgen der Nutzer widerspiegelt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Freyr Battery diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 1,88 USD liegt 30,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -69,53 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 57,61, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Selbst bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf Grundlage des RSI als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse deutet also darauf hin, dass die Aktie gemischte Signale zeigt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Freyr Battery auf lange Sicht von den Analysten als vielversprechend eingestuft wird. Die Stimmung der Anleger ist positiv, während die technische Analyse gemischte Signale liefert. Anleger sollten daher die Entwicklungen weiter im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.