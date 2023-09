FREYR Battery-Aktie: Das ist ein Geheimnis!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat an den Börsen wieder minimal Tritt gefasst. Der Kurs ist zuletzt um 0,7 % nach oben geklettert. Dennoch zeigt sich die Aktie aktuell von ihrer sehr schwachen Seite, kritisieren Analysten und Beobachter. Denn FREYR Battery hat fast den tiefsten Stand aller Zeiten erreicht und kann nur mühsam davon Abstand nehmen.

Noch immer schaffen es die Kurse nicht oder kaum, die Marke von 5 Euro von unten nach oben zu durchbrechen. Die Kritik ist nach einem Ergebnis von -8 % in eher Woche recht groß. Zudem hat FREYR Battery aktuell noch keine neuen Nachrichten am Markt platzieren können, was wiederum die Unruhe unter Investoren weiterhin erklären kann.

FREYR Battery: Es dauert noch 7 Wochen

Neue Erklärungen oder Impulse sind für das Unternehmen kaum zu erwarten. Die Aktie bringt einfach wenig Nachrichten und...