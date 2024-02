FREYR Battery Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Der Soft-Faktor bei der Bewertung einer Aktie umfasst auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Freyr Battery diese Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie von Freyr Battery.

Die Analysten haben der Aktie von Freyr Battery in den letzten zwölf Monaten die Einstufungen "Gut" (1), "Neutral" (0) und "Schlecht" (0) gegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Freyr Battery liegt bei 13 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 584,21 Prozent führt. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Freyr Battery ebenfalls als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine neutrale Empfehlung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freyr Battery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer schlechten Bewertung für die Aktie von Freyr Battery.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Freyr Battery.