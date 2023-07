FREYR Battery-Aktie: Wichtiger Wendepunkt voraus!

Die Woche begann für FREYR Battery mit einem leichten Zuwachs. Am Montagmorgen stieg der Wert um mehr als 2,30 %, was aus Investorensicht jedoch nicht genug Anreiz bot. Im Tagesverlauf verlor die Aktie schließlich 0,3 %. Darüber hinaus liegt FREYR Battery im aktuellen Jahr noch deutlich zurück. Die vergangenen Tage haben den Abwärtstrend weiter fortgesetzt und vor einer Woche wurden Tagesverluste von über 6 % oder sogar zusätzlich mehr als 7 % verzeichnet.

Entscheidend bei FREYR Battery: Die finanziellen Kennzahlen

Diese Zahlen könnten entscheidend sein. Derzeit kann das Unternehmen in den Konsenserwartungen keine Punkte sammeln. Der Umsatz wird so gering sein, dass Verluste von weit über -100 Millionen Euro erwartet werden. Auch für das kommende Jahr sind die Erwartungen an das Nettoergebnis negativ – man geht davon aus,...