FREYR Battery-Aktie: Wichtige Meilensteine erreicht

FREYR Battery hat am Dienstag bescheidene Kursbewegungen erlebt. Dennoch konnte die Aktie in den vorangegangenen vier Tagen stets Gewinne erzielen, was ihre Erholung weiter festigt, so Analysten. Obwohl das Niveau immer noch relativ niedrig ist, sind derzeit keine neuen Nachrichten zu verzeichnen. Es steht jedoch ein Ereignis an, das möglicherweise als bedeutender Test für die Aktie dienen könnte.

FREYR Battery: Licht ins Dunkel?

Am 9. August wird FREYR seine Quartalszahlen für Q2 bekannt geben. Dies bietet erneut eine Gelegenheit, diese Zahlen kritisch zu prüfen; denn obwohl sich die Notierungen in den letzten Wochen stabilisiert haben, bleibt das finanzielle Ergebnis wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen.

Im laufenden Jahr wird FREYR einen Umsatz von voraussichtlich nur knapp einer Million Euro erwirtschaften – so...