FREYR Battery-Aktie: Welche Kursziele sind realistisch?

In den letzten Tagen hat die FREYR Battery immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der Börsenwert des Unternehmens ist zuletzt deutlich gestiegen, obwohl der Aufwärtstrend am Mittwoch vorübergehend zum Stillstand kam. Die Aktie nimmt nun eine kleine Verschnaufpause in ihrem ansonsten positiven Trend. Allerdings wird nun diskutiert, ob die Prognosen der Analysten möglicherweise zu optimistisch sind oder ob FREYR Battery tatsächlich einen großen Sprung nach oben schaffen kann.

FREYR Battery: Ein kleiner Kursausbruch

Die Spannung steigt natürlich weiterhin. Das Unternehmen könnte möglicherweise schon am 9. August einen ersten Ausblick auf das geben, was uns in den nächsten Wochen und Monaten erwarten könnte: Dann werden nämlich die Quartalszahlen für das zweite Vierteljahr vorgelegt. Diese Daten könnten dann auch Aufschluss...