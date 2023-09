FREYR Battery-Aktie: Was für eine Wende!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery war in den vergangenen Tagen extrem schwach. Allein bis zum Freitagvormittag hatte der Titel in vier Handelssitzungen hintereinander ein Minus zu verkraften. Am Donnerstag gab der Titel um mehr als -5,3 % nach. Dies ist ein Menetekel.