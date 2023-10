FREYR Battery-Aktie: Was für ein Zeichen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery scheint am Donnerstag ein weiteres Zeichen gesetzt zu haben dafür, dass es langsam wieder bergauf gehen kann. Die Notierungen sind zwar lediglich um gut 1 % nach oben gezogen. Dennoch erhärtet sich der Eindruck, dass zumindest ein Boden gefunden worden ist. Die Kurse sind damit auf dem Weg, sich in etwa in der Range zwischen 4,40 Euro und – der nächsten Hürde – 5,00 Euro einzupendeln.

FREYR Battery: Was die Analysten sagen

Auch am Donnerstag jedoch kam keine Nachricht an den Markt, die dafür sorgen könnte, den Kurs nach oben zu pushen. Die Notierungen hängen davon ab, wie die Stimmungslage ist. Die Chartanalyse geht davon aus, wie beschrieben, dass ein erster Boden nun gefunden sein könnte. Dies ist allerdings noch vergleichsweise vage, insofern FREYR Battery auf diesem Niveau zunächst nur eine schwache...