FREYR Battery-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery hat sich in den vergangenen Wochen an den Börsen auf eine weitere Abwärtsfahrt eingestellt. In den zurückliegenden fünf Tagen ging es nun um -10,6 % abwärts. Immerhin gewann FREYR Battery am Freitag noch einmal 2,5 % dazu.

Dennoch zweifeln die Beobachter kurzfristig daran, dass FREYR Battery direkt wieder den Anschluss an steigende Kurse schaffen kann. Die Nachrichtenlage in der vergangenen Woche war unverändert dünn. Der Titel hat seit über einer Woche keine neuen Nachrichten mehr an den Markt gebracht.

Die Aktie ist aus dieser Sicht den kurzfristigen Trends am Markt quasi ausgeliefert. Die Trend-Analysten jedoch haben in den zurückliegenden Wochen einen massiven Trend-Schub nach unten ausgemacht.

Lediglich die Analysten zeigen sich für die Aktie von FREYR Battery noch unverändert zuversichtlich.

Die Aktie...