FREYR Battery-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery enttäuschte zuletzt. Auch am Donnerstag ging es zunächst noch einmal um mehr als -1 % nach unten. Die Aktie ist damit in fünf Tagen um mehr als -10 % gesunken. Am Ende aber schaffte die Aktie immerhin ein kleines Plus!

Der Trend für FREYR Battery ist dennoch insofern derzeit schwach und insgesamt fast alarmierend. Denn die Aktie hat einen Tiefpunkt erreicht, der nun kaum noch als Unterstützung dienen kann.

Gibt es überhaupt noch Hoffnung, nachdem auch die wirtschafltichen Kennzahlen zumindest aktuell nicht mehr entscheidend oder dramatisch besser werden? Allein das Jahr 2023 verspricht … sehr wenig.

Nur die Analysten sind derzeit wiederum im grünen Bereich. Deren Kursziel ist geradezu überwältigend.

Analysten überzeugt: Aktie kann um mehr als 120 % steigen

Die Analysten zeigen sich aktuell sehr optimistisch....