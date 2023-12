FREYR Battery Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Freyr Battery wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Schlecht" für Freyr Battery in diesem Bereich.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Freyr Battery 6,01 USD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,9 USD hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -68,39 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2,44 USD, was einer Distanz von -22,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit erhält Freyr Battery insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) verwendet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 47,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 45,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Freyr Battery.

Die Analysten bewerten die Freyr Battery-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13 USD, was ein Aufwärtspotential von 584,21 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,9 USD bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Freyr Battery somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.