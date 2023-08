FREYR Battery-Aktie: Steigert sich um 107%!

Zum Wochenende konnte die FREYR AG mit einem Zuwachs von etwa 3 % für eine Aufhellung der Stimmung sorgen. Vorher war es steil abwärts gegangen: Minus 8,5 % am Donnerstag, minus 5,5 % am Mittwoch und ein Verlust von 6,8 % standen am Dienstag zu Buche. Spannend ist nun die Frage: Liegt der Markt richtig oder haben die Analysten das bessere Gespür? Ein besonders hoch angesetztes Kursziel wurde nämlich für FREYR ausgerufen.

FREYR: Ein außergewöhnliches Kursziel!

Das ambitionierte Kursziel von beachtlichen 13,14 Dollar für FREYR hat Marketscreener ausgegeben – eine deutliche Übertreibung gegenüber dem aktuellen Stand von nur 6,32 Dollar. Das entspräche einer Potentialsteigerung um satte 107.96 %. Normalerweise beziehen sich solche Zielvorgaben auf einen Zeithorizont von einem Jahr.

Trotzdem spiegeln sich diese Prognosen momentan...