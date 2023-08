FREYR Battery-Aktie: Startschuss am Montag!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der vergangene Monat August stellte sich für FREYR Battery als eine Herausforderung dar. Der Batterieentwickler für die Autoindustrie schloss den Börsenhandel Ende Juli noch mit 8,35 US-Dollar ab, aber drohte im Verlauf des Augusts unter die Marke von 6 Dollar zu sinken. Das Tief aus dem Mai bei 5,60 Dollar war in greifbarer Nähe. Jedoch erholten sich die Aktien ein wenig und schlossen am Freitag mit einem Kurs von 6,50 Dollar. Birger Stehen wird ab kommenden Montag wohl einige Aufgaben zu bewältigen haben – auch das Wiederherstellen des Vertrauens der Aktionäre in FREYR.

Neuanfang bei FREYR Battery: Neuer CEO tritt seinen Dienst an

Birger Stehen? Ja richtig! Es wurde vor gut einer Woche bekanntgegeben, dass dieser Mann am besagten Tag die Leitung übernehmen wird. Der bisherige...