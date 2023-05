- FREYR Battery-Aktie: Starke Performance in der vergangenen Woche!

Die Aktie der FREYR-Battery konnte in dieser Woche bis Mittwoch an Wert gewinnen, bevor am Donnerstag Gewinnmitnahmen einsetzten. Es folgte eine leichte Erholung am Freitag zum Wochenschluss. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es charttechnisch betrachtet jedoch zwei Warnsignale: Eine erfolglose Testkerze der 50-Tagelinie am Mittwoch sowie eine kleine Tageskerze ohne Aufwärtsdynamik am Freitag könnten auf eine kurzfristige Verschlechterung der Chartsituation hindeuten. Ein Rückfall unter die Marke von 7 US-Dollar wäre dabei negativ zu bewerten.

[stock_price_chart]

Chartanalyse zeigt Warnsignale bei FREYR-Aktie

Die Aktien des Batterieherstellers FREYR Battery SA konnten in dieser Woche größtenteils zulegen und legten insgesamt um 4,81 Prozent zu. Allerdings zeigte sich bereits am Mittwoch ein erstes Warnsignal durch eine...