FREYR Battery-Aktie: Stabilität und Potenzial im Fokus

Vor knapp zwei Wochen verkündete FREYR Battery die Produktion der ersten Batterieeinheitszellen und gab zum ersten Mal seit längerem einen Ausblick auf die Zukunft. Dies wurde von positiven Kommentaren in den Analysen von JP Morgan begleitet. Die Aktien reagierten mit einem deutlichen Kurssprung.

An der Börse können zwei Wochen eine ziemliche Ewigkeit darstellen. Dennoch präsentiert sich die FREYR Battery-Aktie trotz des zeitlichen Abstands weiterhin in einer guten Position. Nach einer kurzen, aber ausgeprägten Korrektur zu Beginn des Monats steigt das Wertpapier wieder stetig an und zeigt Ambitionen, einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu etablieren.

FREYR Battery: So kann es gerne weitergehen

In den vergangenen Tagen waren zwar nur moderate Kursgewinne zu verzeichnen und am Mittwochmorgen musste die FREYR Battery-Aktie sogar...