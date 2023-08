FREYR Battery-Aktie: Spannung steigt!

FREYR Battery wird als eines der ehrgeizigsten Batterieunternehmen in Europa betrachtet. Das Unternehmen strebt an, bis Mitte des Jahrzehnts eine jährliche Produktionskapazität von 50 Gigawattstunden (GWh) bei Batteriezellen zu erreichen und so von Trends wie Elektromobilität profitieren.

Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen neue Geschäftsdaten. Allerdings ist der Begriff “Geschäftsdaten” vielleicht ein wenig übertrieben, da keines der geplanten FREYR-Produktionswerke bisher vollständig fertiggestellt wurde.

Q2 2023: FREYR Battery verzeichnet Nettoverlust

Im zweiten Quartal 2023 betrug der Nettoverlust 25,30 Millionen US-Dollar. Der Verlust wird durch hohe Aufwendungen für Projekt- und Unternehmensentwicklung sowie Investitionen in Forschung und Entwicklung begründet. Positiv anzumerken ist jedoch, dass das Unternehmen...