FREYR Battery-Aktie: Rücksetzer sind Kaufchancen!

Während viele andere Aktien in dieser Woche in die Knie gegangen sind, haben die Papiere des angehenden norwegischen Batterieproduzenten FREYR Battery ein neues Jahreshoch markiert. Am Donnerstag stiegen die Kurse im Hoch bis auf 14,92 Dollar und pirschten sich damit ganz dicht an das bisherige Rekordhoch von 15,28 Dollar heran. Dieses Hoch wurde im Februar 2021 aufgestellt. Angesichts der starken… Hier weiterlesen