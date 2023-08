FREYR Battery-Aktie: Potenzial für Kurssteigerungen!

Die skeptische Marktlage bleibt auch am Wochenende bestehen. Zahlreiche Analysten stimmen überein, dass die gegenwärtige Schwächephase weiterhin anhalten könnte und der Tiefststand der Korrektur womöglich noch nicht erreicht ist. Dies verursacht bei einigen Investoren eine deutliche Besorgnis, während Aktienkurse kontinuierlich fallen.

Insbesondere spekulative Aktien wie die von FREYR Battery sind stark betroffen. In instabilen Zeiten neigen Anleger dazu, sich auf (angeblich) zuverlässige Blue-Chip-Aktien zu stützen oder sogar gänzlich andere Anlageformen in Betracht zu ziehen, was momentan einen immensen Druck erzeugt.

FREYR Battery: Die Bullen lassen nicht locker

In den letzten fünf Handelstagen hat die FREYR-Battery-Aktie beachtliche 13,60% an Wert verloren und hat somit nicht nur das 7-Euro-Level durchbrochen sondern...