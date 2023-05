FREYR Battery-Aktie: Nachhaltiger Aufschwung garantiert!

Der norwegische Batteriehersteller FREYR Battery hat eine Vereinbarung mit dem schwedischen Recyclingunternehmen Stena getroffen, um dessen Produktionsabfälle aus der Giga Arctic-Fabrik in Norwegen zu recyceln. Die Recyclingdienstleistungen sollen die gesamte Produktion abdecken, sobald die Gigafactory vollständig in Betrieb ist. Das recycelte Material könnte möglicherweise auch in der eigenen Produktion von neuen Batterien verwendet werden. Bis 2025 plant FREYR, mindestens 50 GWh an jährlicher Batteriezellenkapazität zu erreichen und bis 2030 mehr als 200 GWh.

Zusammenfassung:

– Der norwegische Batteriehersteller FREYR Battery schließt eine Vereinbarung mit dem schwedischen Unternehmen Stena über das Recycling seiner Produktionsabfälle ab.

– Die Recyclingdienstleistungen sollen die gesamte Produktion abdecken, sobald die...