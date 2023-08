FREYR Battery-Aktie: Milliardenpotential im Aufschwung!

Die Abwärtsspirale wurde nicht gestoppt! Im Handelstag von gestern war der Börsenwert des Unternehmens FREYR Battery an der Frankfurter Börse gerade noch über 1 Milliarde Euro. Mit den fortlaufenden Kursverlusten fiel der Konzern unter diese bedeutende psychologische Grenze. Aktuelle Daten besagen, dass sich der Firmenwert nun auf 968,66 Millionen Euro beläuft. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die jüngsten Kursverluste zurückzuführen – innerhalb der letzten 30 Handelstage sank die Aktie von FREYR Battery um nahezu 16 Prozentpunkte. Leichte Gewinne in den vorangegangenen fünf Handelstagen konnten diesen Niedergang leider nicht stoppen. Trotz allem prognostizieren führende Analystenhäuser eine positive Performance in den nächsten 12 Monaten. Aber zunächst einmal betrachten wir die neuesten Ergebnisse!

