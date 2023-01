FREYR Battery-Aktie: Kurs kommt nicht in Form! 

Weitere Suchergebnisse zu "FREYR Battery":

Erst Mitte des Monats hat das Unternehmen eine interessante Mitteilung verkündet. In der ging es um die Unterzeichnung eines Vertrages für die Lieferung von Batteriezellen. So hat Impact Clean Power Technology einen Abnahmevertrag über 10 bis 14 Gigawattstunden (GWh) Batteriezellen in den Jahren 2025 bis 2030 mit FREYR Battery unterzeichnet. Der Blick auf den Kurs der FREYR Battery-Aktie zeigt allerdings auf, so richtig interessiert das wohl nicht.

Jahrelange Seitwärtsphase hält an!

Während es zum Oktober letzten Jahres zu einem regelrechten Hype gekommen war, wurde das neue Hoch (16,94 USD) direkt abverkauft. Inzwischen hat der Titel seit Oktober 2022 im Tief mehr als 50% abgegeben. Auch die Preisentwicklung der letzten Jahre ist lediglich seitwärts gerichtet. Schon 2020 handelte die FREYR Battery-Aktie auf einem ähnlichen Preisniveau wie jetzt.

Prognostizierte Umsatzentwicklung überschaubar!

Um für wirkliche Aufbruchsstimmung zu sorgen, müsste jetzt erst einmal die Zone von etwa 12,50 USD angelaufen werden. Im weiteren Verlauf muss schlussendlich das Allzeithoch nachhaltig überstiegen werden. Hierzu bedarf es allerdings noch weiterer Aufträge. Die prognostizierte Umsatzentwicklung von einigen Finanzanalysten ist nämlich überschaubar.

Die Trendanalyse zeigt ein gemischtes Bild auf!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die FREYR Battery-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.