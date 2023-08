FREYR Battery-Aktie: Keine unerwarteten Entwicklungen

In der vergangenen Handelswoche zeigte die Aktie von FREYR Battery ein wechselhaftes Verhalten. Sie verzeichnete einen Rückgang von knapp 2 Prozent, gefolgt von einer leichten Erholung und endend mit geringen Schwankungen zum Wochenschluss sowie nach Bekanntgabe der Quartalsdaten. Dies lässt darauf schließen, dass entweder die aktuellen News des “Batterie-Hoffnungswertes” bereits in den Kurs eingeflossen sind oder das Anlegerinteresse an der FREYR-Battery-Aktie momentan eher bescheiden ist.

FREYR Batterys Finanzlage

FREYR Battery gab für das 2. Quartal einen Nettoverlust von 0,18 USD je verwässerter Aktie bekannt. Im Vergleich dazu hatten Analysten einen Verlust von etwa 0,22 USD prognostiziert. Es wurde, wie allgemein erwartet, kein Umsatz generiert. Bemerkenswert ist jedoch die Liquidität – am Stichtag des 30.Juni belief...