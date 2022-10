FREYR Battery-Aktie: Jetzt könnten die Bullen wieder losstürmen!

Zum Ende der vergangenen Woche stieg die Aktie des angehenden norwegischen Batterieproduzenten FREYR Battery auf 16,94 Dollar und markierte an diesem Punkt ein neues Rekordhoch. Allerdings konnte dieses Niveau nicht verteidigt werden. Zum Handelsende setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs wieder unter die 16,00-Dollar-Marke zurückkommen ließen. Auch am Freitag und in dieser Woche setzte sich die Korrekturbewegung zunächst fort. Am… Hier weiterlesen