FREYR Battery-Aktie: Jetzt geht es um alles

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Für die Aktie von FREYR Battery geht es aktuell – zumindest an den Börsen – um alles. Die vergangene Woche war mit einem Ergebnis von -2,4 % unter dem Strich sehr schwach. Die Notierungen sind allein am Freitag noch einmal um -0,4 % nach unten gewandert. Die Börsen schicken FREYR Battery damit auf die Reise – denn nun werden noch einmal Rekordtiefs getestet.

Das aber will so gar nicht zu dem passen, was die Kursanalysten FREYR Battery zutrauen. Das Unternehmen verdient derzeit zwar ausweislich aller Schätzungen kein Geld, die Analysten aber sind ausgesprochen optimistisch.

FREYR Battery: Der Wettstreit

Der Wettstreit lässt sich direkt in den Zahlen ablesen.