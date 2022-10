FREYR Battery-Aktie: Ist der Crash programmiert?

Im von Krisen gezeichneten Jahr 2022 gibt es an der Börse bisher nicht viele Erfolgsgeschichten. So manche positive Überraschung findet sich dann aber doch und eine davon ist die FREYR Battery-Aktie. Die konnte vor allem in den letzten Wochen rapide im Kurs zulegen und selbst den mehr als schwierigen September mit grünen Vorzeichen beenden. Es ist möglich, dass der Konzern… Hier weiterlesen