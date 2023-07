FREYR Battery-Aktie: Ein Irrtum der Einschätzung!

Vor zwei Wochen lag der Aktienkurs des Batterieherstellers FREYR Battery noch bei 10,10 US-Dollar – dem höchsten Stand seit Anfang dieses Jahres. Die Investoren sind mittlerweile jedoch ernüchtert: Am Freitag schloss die FREYR-Aktie an der Nasdaq mit 18 Prozent weniger bei nur noch 8,30 Dollar. Hierfür gab es keine neuen Nachrichten; die letzte war durchaus positiv: Das Start-up erhält von der EU 100 Millionen Euro für den Aufbau seines Giga Arctic-Projekts in Norwegen. Überraschenderweise hatte diese Neuigkeit keinen nachhaltigen Einfluss.

Freyr-Aktie reagiert kaum auf finanzielle Unterstützung aus der EU

Am Tag der Bekanntgabe dieser Finanzspritze, dem 13. Juli, stieg die Aktie von FREYR Battery gerade einmal um etwa fünf Prozent von 9,57 auf genannte 10,10 Dollar. Doch bereits am nächsten Tag verpuffte dieser Effekt...