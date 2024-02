FREYR Battery Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Diskussionen über Freyr Battery in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Freyr Battery bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freyr Battery-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,9 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Analysten haben die Aktie von Freyr Battery in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 584,21 Prozent ergibt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Freyr Battery die Einschätzung "Neutral" für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Somit ist Freyr Battery insgesamt ein "Neutral"-Wert.