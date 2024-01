FREYR Battery Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Freyr Battery von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, erhielt die Aktie 1 "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von 595,19 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,87 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung für Freyr Battery in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein abnehmendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,87 USD liegt, was einer Abweichung von -68,31 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,28 USD) liegt über dem aktuellen Kurs (-17,98 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Freyr Battery-Aktie liegt bei 55, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (45,14) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Freyr Battery.