FREYR Battery-Aktie: Gewinnsteigerung von über 100 %!

FREYR Battery meldete am Mittwoch zu Beginn der Handelswoche einen marginalen Zuwachs von nahezu 1 %. Die Begeisterung unter den Investoren dürfte sich jedoch in Grenzen halten, da die Aktie aktuell eher schwache Leistungen zeigt. Der Titel hat im August bereits mehr als 20 % an Wert verloren, was eine negative Stimmung auf dem Aktienmarkt erzeugt. Dennoch prognostizieren Analysten ein signifikantes Wachstumspotenzial für diesen Titel.

FREYR Battery: Überblick und Einschätzungen

Die nächsten Unternehmenszahlen werden erst Anfang November bekannt gegeben, was es Analysten erschwert, den genauen Wert von FREYR Battery zu bestimmen oder neue Impulse ausfindig zu machen. Trotzdem bleibt das Vertrauen in die Aktie laut Daten von Marketscreener bei vielen Analysten ungebrochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt beträchtlich...