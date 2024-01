FREYR Battery Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Freyr Battery-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs lediglich 1,9 USD beträgt, was einem Unterschied von -67,35 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 2,17 USD, was auch unter dem letzten Schlusskurs von 1,9 USD liegt, was einem Unterschied von -12,44 Prozent entspricht. Die Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Freyr Battery-Aktie im Netz zwar aktiv, aber stabil war. Daher wird die Aktie für diesen Faktor neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für die Freyr Battery-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Freyr Battery-Aktie zeigt einen Wert von 50 für den RSI7 und 41,39 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Freyr Battery-Aktie zeigt, dass sie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 584,21 Prozent bedeutet und somit auch zu der Einstufung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Freyr Battery.