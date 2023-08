FREYR Battery-Aktie: Es fängt an!

In den jüngsten Tagen hat die Aktie der FREYR Battery erheblich an Wert verloren, trotz einer nur minimalen Abnahme am Dienstag. Aktionäre und Beobachter sind ungeduldig und warten auf eine positive Entwicklung. Analysten sehen jedoch immer noch großes Potenzial für das Unternehmen.

FREYR Battery: Enorme Kursprognosen von Analysten

Die Meinungen der Durchschnittsanalysten zum Unternehmen sind weiterhin sehr positiv. Ihrer Einschätzung nach könnte die Aktie einen Sprung von 104% machen – ein beachtlicher Anstieg, der theoretisch Kurse von über 12 Euro oder umgerechnet etwa 13 Dollar ermöglichen würde, laut Marketscreener.com.

Trotz dieser Prognosen zeigt sich die aktuelle Schwäche des Unternehmens im aktuellen Börsenkurs.

Das Chartbild illustriert den offensichtlichen stetigen Abwärtstrend des Titels in diesen Tagen.

Der...