FREYR Battery-Aktie: Erfolgreicher Beginn in der Branche!

Die Papiere des Batterie-Entwicklers FREYR Battery setzten ihren kleinen Aufwärtstrend vom Freitag am Montag fort: Nach einem anhaltenden Abwärtsmarsch legten die Aktien des Unternehmens, das sich auf den Automobil- und Speichersektor konzentriert, vor dem Wochenende von 6,32 US-Dollar am Donnerstag auf 6,54 Dollar zu. Am Montag stieg der Kurs weiter an und notierte gegen 20 Uhr bei 6,77 Dollar – ein Plus von 3,5 Prozent. Ein Ereignis dürfte dabei besonders herausragen.

Der Antrittstag für den neuen CEO von FREYR Battery

Denn an diesem Montag begann Birger Stehen seine Amtszeit als neuer Vorsitzender des im Aufbau befindlichen Unternehmens. Der Wechsel in der Führungsetage wurde mit der Präsentation der Quartalszahlen am 8. August angekündigt: Tom Einar Jensen, bisheriger CEO und Mitbegründer des Unternehmens wechselt ins...